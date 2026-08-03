Nesër varroset i riu nga Suhareka që vdiq tragjikisht në aksident
Një aksident i rëndë në komunikacion i ka marrë jetën të riut nga fshati Gelancë, Fatijon Gurit. Lajmin për ndarjen e tij nga jeta e kanë bërë të ditur familjarët, të cilët kanë njoftuar se i riu vdiq më 30 korrik si pasojë e aksidentit. Familja Guri ka njoftuar se varrimi i të ndjerit do…
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Një aksident i rëndë në komunikacion i ka marrë jetën të riut nga fshati Gelancë, Fatijon Gurit.
Lajmin për ndarjen e tij nga jeta e kanë bërë të ditur familjarët, të cilët kanë njoftuar se i riu vdiq më 30 korrik si pasojë e aksidentit.
Familja Guri ka njoftuar se varrimi i të ndjerit do të bëhet të martën, më 4 gusht 2026, në orën 18:00, në varrezat e fshatit Gelancë.