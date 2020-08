Sipas IHK-së, do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara, më të theksuara për gjatë relievit malor.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-13 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 27-30 gradë Celsius.

Indeksi UV do jetë në vlera të larta. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit me shpejtësi 1-7m. /Lajmi.net/