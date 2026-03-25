Nesër dalin para Gjykatës katër tifozët e arrestuar dje në Serbi
Policia serbe arrestoi të marten katër tifozë shtetas të Republikës së Shqipërisë, pasi kishin shpalosur bluza me motive kombëtare, në territorin e Serbisë.
Policia në Serbi k ka arrestuar, duke i akuzuar për nxitjen e urrejtjes dhe intolerancës kombëtare, racore dhe fetare.
Tifozët e arrestuar pritet që nesër të dalin para Gjykatës. kështu ka bërë të ditur Taulant Balla.
“Kam ndjekur dhe jam informuar nga Ambasadajonë në Beograd mbi katër djemtë tanë të ndaluar atje dhe procesin gjyqësor nesër. Më shumë informacion nesër”, ka shkruar Balla në Facebook.