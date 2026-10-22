Nesër betimi i rekrutëve të rinj të FSK-së

Nesër në Kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë do të mbahet ceremonia e betimit e rekrutëve të FSK-së. Ceremonia e betimit të rekrutëve të rinj do të mbahet nga ora 15:00. Në këtë ceremoni pritet të marrin pjesë udhëheqës të lartë shtetëror, oficerë dhe nënoficerë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe FSK-së.

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22/10/2026 09:28

Nesër në Kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë do të mbahet ceremonia e betimit e rekrutëve të FSK-së.

Ceremonia e betimit të rekrutëve të rinj do të mbahet nga ora 15:00.

Në këtë ceremoni pritet të marrin pjesë udhëheqës të lartë shtetëror, oficerë dhe nënoficerë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe FSK-së.

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