Nesër betimi i rekrutëve të rinj të FSK-së
Nesër në Kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë do të mbahet ceremonia e betimit e rekrutëve të FSK-së. Ceremonia e betimit të rekrutëve të rinj do të mbahet nga ora 15:00. Në këtë ceremoni pritet të marrin pjesë udhëheqës të lartë shtetëror, oficerë dhe nënoficerë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe FSK-së.
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Nesër në Kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë do të mbahet ceremonia e betimit e rekrutëve të FSK-së.
Ceremonia e betimit të rekrutëve të rinj do të mbahet nga ora 15:00.
Në këtë ceremoni pritet të marrin pjesë udhëheqës të lartë shtetëror, oficerë dhe nënoficerë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe FSK-së.