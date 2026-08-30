Negociatat për Presidentin drejt finalizimit? LVV do marrëveshje me shkrim si garanci që LDK i ka të gjitha votat
Albin Kurti nuk pati lajme të reja mbrëmë, por në mesjavë tha se duhet të jetë “çështje javësh” apo “ditësh” kur duhet të arrihet një marrëveshje për Presidentin. U.D. Presidentja uroi që kjo të bëhet javën e ardhshme. Lumir Abdixhiku, i cili javës që shkoi paralajmëroi se do të takohej me Kurtin sërish për ta…
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Albin Kurti nuk pati lajme të reja mbrëmë, por në mesjavë tha se duhet të jetë “çështje javësh” apo “ditësh” kur duhet të arrihet një marrëveshje për Presidentin. U.D. Presidentja uroi që kjo të bëhet javën e ardhshme. Lumir Abdixhiku, i cili javës që shkoi paralajmëroi se do të takohej me Kurtin sërish për ta “finalizuar” marrëveshjen dhe për ta “përzgjedhur” Presidentin, pas takimit të mbrëmshëm s’foli për mediat.
Kryeministri në detyrë, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku nuk arritën ndonjë pajtim për emrin e Presidentit apo Presidentes së re, as pas një takimi të radhës, të paparalajmëruar, mbrëmë.
“Kur të kemi rezultate nga ana jonë, do të kemi lajme për ju”, iu tha Kurti shkurtimisht gazetarëve mbrëmë, pasi doli nga takimi me Abdixhikun.
Ushtruesja e detyrës së Presidentit, anëtarja e Kryesisë së LVV-së, Albulena Haxhiu u shpreh sot optimiste se do të ketë “rezultate pozitive” në bisedimet mes dy partive, duke lënë të kuptohet se dy palët s’janë larg finalizimit të ujdisë.
Ajo uroi “që marrëveshja të përmbyllet sa më parë” dhe “që kjo javë që po vjen të jetë vendimtare për për procesin e ardhshëm”.
Deputeti i LVV-së, Adnan Rrustemi tha se në rast të një marrëveshjeje me LDK-në, kryetari i kësaj partie duhet të garantojë për të gjitha votat.
“Ky është një dimension i rëndësishëm, ç’është e vërteta, për shkak edhe të zhvillimeve të brendshme në LDK, por unë nuk mund të flas, le të themi, për sjelljen individuale të deputetëve të LDK-së. Zoti Abdixhiku e përfaqëson LDK-në, zoti Kurti e përfaqëson Vetëvendosjen. As nuk i kemi kërkuar, ç’është e vërteta, sepse ne e trajtojmë formalisht si kryetar të LDK-së. I mbetet zotit Abdixhiku ta menaxhojë grupin e tij parlamentar dhe, në momentin kur dakordohet për emrin, e bëjmë marrëveshje, të garantojë, le të themi, edhe implementimin e kësaj marrëveshjeje nga pozicioni i LDK-së”, tha ai për KosovaPress.
Të mërkurën, bisedimet për Presidentin u përshkruan si “shumë të vështira” dhe “jo të lehta” nga të dyja palët. Por Kurti dhe Abdixhiku thanë se kishin bërë “një hap përpara”.
Pas atij takimi në mesjavë, Kurti deshi t’i mbajë konfidenciale bisedimet për emrat, ndërsa nuk u pajtua të quheshin “maratonike” këto negociata. Tha se është “çështje javësh” kur duhet të arrihet një dakordim për Presidentin e ri.
“Nuk do t’i kisha quajtur negociata maratonike. Natyrisht që nuk janë as distanca të shkurtra apo sprint, nëse flasim me gjuhën e atletikës, por nuk janë as maratonike dhe nuk besoj që do të jenë maratonike, sepse nuk është çështje muajsh kur ne duhet të merremi vesh – është çështje javësh, e do të dëshironim të ishte çështje ditësh”, tha ai.
Abdixhiku, në anën tjetër, kishte parlajmëruar pas takimit të së mërkurës se do të takohej sërish me Kurtin për ta “finalizuar dhe përzgjedhur” Presidentin.
“Për shkak të ndjesisë së procesit, ju lus për mirëkuptim, nuk mund të diskutojë për emra konkretë në këtë fazë, por do të takohemi sërish për të finalizuar dhe përzgjedhur Presidentin e ardhshëm të Republikës së Kosovës”, tha ai.
Kurti dhe Abdixhiku mbrëmë zhvilluan takimin e tyre të tretë prej kur LDK-ja më 13 gusht hoqi dorë nga bisedimet për t’u përfshirë në bashkëqeverisje me LVV-në dhe nga kërkesa për pozitën e shefit të shtetit.