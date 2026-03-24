“Në qoftë se unë e paskam marrë numrin e saj, ajo më 9 shkurt e paska marrë numrin e dikujna”, Bajrami sqaron raportet me Doarsa Kicën
“Kam raporte normale”, u përgjigj deputetja e LDK-së Hykmete Bajrami, kur u pyet se çfarë raportesh ka me kolegen e saj Doarsa Kica Xhelili.
Kjo pyetje iu shtrua pasi u tha se në zgjedhjet e dhjetorit Bajrami mori numrin e Kicës në listën e deputetëve.
“Unë nuk e kam marrë numrin e saj, është komplet keqinterpretim. Nëse e kam marrë unë numrin e saj, ajo me 9 shkurt e paska marrë numrin e dikujna. Numrat nuk janë pronë e askujt”, tha Bajrami në Pressing.