Në QKUK relizohet shtatzënia e parë me IVF
Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi nga vetë Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia përmes një njoftimi.
Sipas Vitisë ky lajm jep shpresë për shumë gra që presin të bëhen nëna
Postimi i plotë:
Një lajm që jep shpresë për shumë gra që presin të bëhen nëna, e që tashmë këtë procedurë mund ta realizojnë në QKUK, ku dy procedurat e para ofrohen pa pagesë.
🫶 Falënderojmë ekipin profesional të Klinikës së Gjinekologjisë në QKUK për punën dhe përkushtimin e vazhdueshëm.