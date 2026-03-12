Në QKUK relizohet shtatzënia e parë me IVF

Lajme

12/03/2026 17:46

Për herë të parë në sistemin publik shëndetësor në QKUK është konfirmuar një shtatzëni pas procedurave të Fertilizimit të Asistuar Mjekësor (IVF).

Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi nga vetë Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia përmes një njoftimi.

Sipas Vitisë ky lajm jep shpresë për shumë gra që presin të bëhen nëna

Postimi i plotë:

Një lajm që jep shpresë për shumë gra që presin të bëhen nëna, e që tashmë këtë procedurë mund ta realizojnë në QKUK, ku dy procedurat e para ofrohen pa pagesë.

🫶 Falënderojmë ekipin profesional të Klinikës së Gjinekologjisë në QKUK për punën dhe përkushtimin e vazhdueshëm.

