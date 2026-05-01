Ndalohet për 48 orë Durim Berisha, ish-këshilltar i Kurtit – shkak statuset në Facebook ndaj imamit të BIK-ut
Durim Berisha, ish këshilltar i kryeministrit në detyrë Albin Kurti është ndaluar për 48 orë nga Policia e Kosovës. Rastin e ka konfirmuar përmes Facebook, avokati i tij, Ngadhnjim Makolli. “Policia me Urdhër të Prokurorit, ka ndaluar për 48 orë klientin tim, Durim Berisha. Ky ndalim vjen pas denoncimit publik në Facebook rreth dyshimeve për…
Durim Berisha, ish këshilltar i kryeministrit në detyrë Albin Kurti është ndaluar për 48 orë nga Policia e Kosovës.
Rastin e ka konfirmuar përmes Facebook, avokati i tij, Ngadhnjim Makolli.
“Policia me Urdhër të Prokurorit, ka ndaluar për 48 orë klientin tim, Durim Berisha. Ky ndalim vjen pas denoncimit publik në Facebook rreth dyshimeve për keqpërdorim seksual në BIK”, ka shkruar ai.
Durim Berisha ishte emëruar si Këshilltar i Jashtëm Politik i Kurtit në shkurt të vitit 2020.