Në Deçan burri dëbon gruan nga shtëpia
Të premten në Deçan është raportuar për një rast ku bashkëshorti ka dëbuar nga shëpia bashkëshorten e tij.
Sidoqoftë, nuk është raportuar për të arrestuar teksa prokurori tani është në dijeni për rastin.
“Është raportuar se viktima femër kosovare, është dëbuar nga shtëpia nga bashkëshorti i saj i dyshuari mashkull kosovar”, thuhet në Raportin e Policisë së Kosovës.
“Nuk raportohet për të arrestuar. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori”.