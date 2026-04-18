Aksioni i Inspektoratit të Punës: 34 vendpunishteve u ndalohet puna në 48 orët e fundit

Inspektorati Qendror i Punës (IQP) ka publikuar raportin e inspektimeve të realizuara gjatë 48 orëve të fundit, ku janë zhvilluar gjithsej 72 inspektime në disa komuna të Kosovës. Sipas raportit, gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar 34 ndalime pune, janë lëshuar 2 leje pune, 22 vërejtje dhe 16 raste kanë rezultuar pa vërejtje. Në Prishtinë janë…

18/04/2026 10:40

Inspektorati Qendror i Punës (IQP) ka publikuar raportin e inspektimeve të realizuara gjatë 48 orëve të fundit, ku janë zhvilluar gjithsej 72 inspektime në disa komuna të Kosovës.

Sipas raportit, gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar 34 ndalime pune, janë lëshuar 2 leje pune, 22 vërejtje dhe 16 raste kanë rezultuar pa vërejtje.

Në Prishtinë janë realizuar 12 inspektime, janë shqiptuar 4 ndalime pune, 6 vërejtje, ndërsa 2 raste kanë kaluar pa vërejtje.

Nga 10 inspektime në Fushë-Kosovë, 6 kanë rezultuar me ndalim pune, 3 me vërejtje dhe 1 pa vërejtje.

Në komunën e Ferizajt janë realizuar 13 inspektime. Janë shqiptuar 8 ndalime pune, është lëshuar 1 leje pune, 3 vërejtje dhe 2 raste pa vërejtje.

Edhe në Gjilan raportohet të jenë kryer 12 inspektime. Nga to, 6 kanë rezultuar me ndalim pune, është lëshuar 1 leje pune, 2 me vërejtje dhe 4 pa vërejtje.

13 inspektime janë kryer edhe në Mitrovicë, ku raportohet të jenë shqiptuar 6 ndalime pune, 3 vërejtje dhe 4 raste pa vërejtje.

Komuna tjetër ku janë realizuar 12 inspektime është ajo e Lipjanit, ku theksohet se 4 kanë rezultuar me ndalim pune, 5 me vërejtje dhe 3 raste pa vërejtje.

Sipas të dhënave, numri më i madh i ndalimeve të punës është regjistruar në Ferizaj me 8 raste, ndërsa komunat me më së shumti inspektime janë Ferizaj dhe Mitrovica me nga 13 sosh.

Inspektorati Qendror i Punës, në zbatim të vendimit të Ministrit të MPFVLÇ-së dhe në përputhje me mandatin e tij ligjor, ka ndërmarrë aksion të jashtëzakonshëm inspektues në sektorët me rrezikshmëri të lartë, në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Në kuadër të këtij aksioni, Inspektorati Qendror i Punës ka thënë se ka angazhuar mbi 90% të kapaciteteve të tij njerëzore, duke formuar 15 grupe inspektimi, të cilat do të zhvillojnë kontrolle intensive në terren në të gjitha rajonet e vendit.

“Aksioni do të zhvillohet në dy ndërrime të punës dhe do të zgjasë për një periudhë prej 15 ditësh”, pati thënë IQP-ja në nisje të këtij aksioni më 16 prill.

