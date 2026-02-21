Në Australi ndodhë edhe kjo, shënohet gol nga 70 metra distancë
Sport
Një nga golat më interesant të këtij viti është shënuar në Australi.
Mbi 70 metra ishte distanca që kaloi topi për tu futur në rrjetë.
Në ndeshjen mes Wellinghton Phoenix dhe Auckland FC, mbrojtësi i skuadrës mysafire, Girdwood-Reich me një goitje të fuqishme largoi topin nga zona e rrezikshme, por në fund, pas prekjes nga portieri kundërshtar, Joshua Oluwayemi shënoi autogol.