Ndeshje italiane në UEFA Champions, publikohen formacionet Milan – Napoli

Janë publikuar formacionet zyrtare të ndeshjes mes AC Milanit dhe SSC Napolit, e vlefshme për çerekfinalen e parë në UEFA Champions League.

Dy trajnerët, Stefano Pioli dhe Luciano Spalletti kanë zbuluar 11-shën startuese për ndeshjen që nis nga ora 21:00 dhe luhet në stadiumin “San Siro”, shkruan Lajmi.net

Kjo dyshe asnjëherë nuk kanë luajtur në garat e UEFA-s, kurse ndeshja e fundit mes tyre në Serie A u mbyll me fitore të ‘Kuqezinjëve’ me rezultatin e thellë 0 me 4.