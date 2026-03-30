Ndeshja Kosovë – Turqi, Komuna shton autobusët në linjën Aeroport-Prishtinë
Komuna e Prishtinës ka njoftuar se, me rastin e zhvillimit të ndeshjes Kosovë – Turqi dhe rritjes së kërkesës për qarkullim, në bashkëpunim me Trafikun Urban, më 31 mars dhe 1 prill do të shtohen nisjet në linjën 1A Aeroport – Prishtinë dhe anasjelltas.
Sipas njoftimit, nisjet do të realizohen çdo një orë, nga ora 06:00 deri në 24:00, nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” dhe nga Stacioni i Autobusëve në Prishtinë.
Ky vendim është marrë për të lehtësuar qarkullimin e qytetarëve gjatë këtyre dy ditëve, për shkak të fluksit të shtuar si pasojë e ndeshjes Kosovë – Turqi.