​Ndërron jetë tragjikisht futbollisti i KF Gjakova

Klubi i Futbollit Gjakova 1961 ka bërë të ditur lajmin për ndarjen nga jeta në mënyrë tragjike dhe të parakohshme të futbollistit të tyre, Lendrit Fetahaj. Në një telegram ngushëllimi, klubi ka shprehur dhimbjen për humbjen e tij. Përmes mesazhit të tyre, KF Gjakova i ka shprehur ngushëllime familjes Fetahaj, si dhe të gjithë atyre…

Sport

24/04/2026 08:44

Klubi i Futbollit Gjakova 1961 ka bërë të ditur lajmin për ndarjen nga jeta në mënyrë tragjike dhe të parakohshme të futbollistit të tyre, Lendrit Fetahaj.

Në një telegram ngushëllimi, klubi ka shprehur dhimbjen për humbjen e tij.

Përmes mesazhit të tyre, KF Gjakova i ka shprehur ngushëllime familjes Fetahaj, si dhe të gjithë atyre që e njohën dhe e vlerësuan Lendritin gjatë jetës dhe karrierës së tij.

Fetahaj, 29-vjeçar, raportohet se ka humbur jetën gjatë punimeve në lartësi me kran.

Artikuj të ngjashëm

April 23, 2026

Ceferin për VAR-in: Edhe ne kemi vështirësi ta kuptojmë – kur...

April 23, 2026

Italia refuzon ofertën e Trumpit për ta zëvendësuar Iranin në Kupën...

April 23, 2026

Yamal: Dëmtimi më ndal përkohësisht, por do të rikthehem më i fortë

April 23, 2026

Mësohet data se kur do të zhvillohet finalja e Kupës së Kosovës

Lajme të fundit

Moti mbi vendin tonë

Edhe një ditëlindje në Hagë, Hashim Thaçi mbush sot 58 vjet

Afati po skadon, ende s`ka marrëveshje për president

Pejë: Gruaja kanoset nga burri i saj, i...