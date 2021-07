Ndërron jetë në moshën 57 vjeçare reperi i famshëm

Ylli i hip-hopit, i njohur më së shumti për hitin e tij “Just A Friend”, vdiq të premten teksa po mbante gruan e tij Taran në krahë, shkruan metro.co.uk.

Një burim konfirmoi: Me një trishtim të thellë ne shpallim, këtë mbrëmje, se Bizz Markie ndërroi jetë paqësisht në krahët e gruas së tij Taras. Ne jemi mirënjohës për thirrjet dhe lutjet e shumta mbështetëse që kemi marrë gjatë kësaj kohe të vështirë, tha burimi i Bizz Markiet, transmeton lajmi.net.

‘Biz krijoi një trashëgimi të artistikës që do të festohet përgjithmonë nga kolegët e tij të industrisë dhe tifozët e tij të dashur jetën e të cilëve ai ishte në gjendje të prekte përmes muzikës, që zgjat mbi 35 vjet.

‘Ai lë pas një grua, shumë anëtarë të familjes dhe miq të ngushtë që do të humbasin personalitetin e tij të gjallë, shakatë e vazhdueshme dhe batutat e shpeshta. Ne me respekt kërkojmë privatësi për familjen e tij ndërsa ata vajtojnë të dashurin e tyre. ‘

Shkaku i tij i vdekjes nuk u konfirmua.

Sidoqoftë, vitin e kaluar, ylli – emri i vërtetë Marcel Theo Hall – u shtrua në spital për komplikime në lidhje me diabetin Tipi 2.

Në fillim të këtij muaji, menaxheri i Markie, Jenni Izumi hodhi poshtë thashethemet se muzikanti kishte vdekur, pasi spekulimet u përhapën në mediat sociale.

Ajo tha: ‘Lajmi për vdekjen e Biz Markie nuk është i vërtetë. Biz është ende nën kujdesin mjekësor, i rrethuar nga profesionistë që po punojnë shumë për të siguruar kujdesin më të mirë shëndetësor të mundshëm. ”

Gruaja dhe familja e Biz janë prekur nga burimi i dashurisë dhe admirimit nga miqtë, bashkëmoshatarët dhe fansat e tij. Në këtë kohë, ne kërkojmë për mendimet dhe lutjet tuaja të vazhdueshme gjatë kësaj kohe të vështirë. ‘

Reperi i lindur në Harlem u bë i njohur për interpretimin në skenën e kolegjit në të gjithë Shtetet në vitet 1980, përpara se të publikonte albumin e tij të parë, Goin ’Off, në 1988.

Sidoqoftë, ishte albumi i tij i vitit 1989 The Biz Never Sleeps i cili me të vërtetë e bëri atë të bëhej famë, pasi single i vetëm Just A Friend arriti në top 10 të Billboard.

Ai ishte gjithashtu një aktor, duke siguruar punë me zë për shfaqje përfshirë SpongeBob SquarePants dhe Adventure Time dhe duke luajtur në Men In Black II./Lajmi.net/