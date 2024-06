Ndërron jetë “ati shpirtëror i arbëreshëve”, At Antonio Belushi Ka vdekur Antonio Belushi, prifti arbëresh i cili me jetën e veprën e tij është identifikuar më së shumti me qenien e arbëreshëve të Italisë në gjysmë shekullin e kaluar. Belushi, prift arbëresh, gazetar, shkrimtar, pedagog, etnolog, lindi në vitin 1934 në Frashinetë të Kozencës në Itali. I quajtur edhe “Ati shpirtëror i arbëreshëve të Italisë”, Belushi…