Nderimet e glorifikimi i Mlladiqit, ambasadori serb në Londër thirret nga MPJ e Mbretërisë së Bashkuar
Ambasadori serb në Londër është thirrur nga Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar pas nderimeve dhe glorifikimit që i është bërë në Beograd kriminelit të dënuar të luftës, Ratko Mlladiq. Emisarja e posaçme për Ballkanin Perëndimor Karen Pierce ka qenë ajo që e ka thirrur në takim të Ngarkuarin me Punë të…
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Ambasadori serb në Londër është thirrur nga Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar pas nderimeve dhe glorifikimit që i është bërë në Beograd kriminelit të dënuar të luftës, Ratko Mlladiq.
Emisarja e posaçme për Ballkanin Perëndimor Karen Pierce ka qenë ajo që e ka thirrur në takim të Ngarkuarin me Punë të Serbisë për të dënuar përfshirjen e zyrtarëve shtetërorë dhe ushtarakë serbë në varrimin e Ratko Mlladiqit.
Ministri për Evropën, Lord Wood, lidhur me këtë çështje ka deklaruar:
“Si komandant ushtarak, Mlladiqi ishte përgjegjës për krime që janë ndër më të rëndat e kryera në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore. Ai u shpall fajtor nga një tribunal i pavarur i Kombeve të Bashkuara për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Mohimi dhe glorifikimi i krimeve të tij përbëjnë një fyerje ndaj të drejtës ndërkombëtare dhe minojnë drejtpërdrejt stabilitetin dhe besimin në rajon.
Mendimet e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar janë me viktimat e Mlladiqit dhe familjet e tyre. Ata meritojnë respekt, dhembshuri dhe llogaridhënie, e jo përpjekje për të rishkruar një histori të provuar.
Udhëheqësit politikë dhe institucionet publike kanë përgjegjësi të shikojnë drejt së ardhmes, jo së kaluarës, dhe të veprojnë në mënyra që mbështesin pajtimin rajonal, e jo të rihapin plagët e vjetra.
Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë u themelua nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe Serbia është e detyruar t’i respektojë vendimet e tij.
Pikërisht për këtë arsye, sot thirrëm në takim të Ngarkuarin me Punë të Serbisë. Glorifikimi i një krimineli lufte të dënuar minon drejtpërdrejt besimin, nxit përçarjet dhe është i papajtueshëm me procesin e pajtimit në Bosnje dhe Hercegovinë dhe në rajon.
Mbretëria e Bashkuar mbetet fuqimisht e përkushtuar ndaj drejtësisë ndërkombëtare, llogaridhënies dhe pajtimit të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe do të vazhdojë të punojë me partnerët në rajon dhe në nivel ndërkombëtar në mbështetje të paqes, drejtësisë dhe një të ardhmeje të sigurt dhe të begatë për të gjitha komunitetet.”