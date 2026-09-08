“Liria s’është e plotë pa çlirimtarët”, kreu i OVL-UÇK-së fton qytetarët në marshin e 12 shtatorit

Kreu i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati, ka ftuar familjet e dëshmorëve, veteranët, invalidët dhe qytetarët që t’i bashkohen marshit në përkrahje të krerëve të UÇK-së. Marshi do të mbahet më 12 shtator në Prishtinë, duke nisur nga ora 14:00. “Të nderuara familje të dëshmorëve, veteranë, invalidë dhe ju të dashur…

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08/09/2026 19:02

Kreu i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati, ka ftuar familjet e dëshmorëve, veteranët, invalidët dhe qytetarët që t’i bashkohen marshit në përkrahje të krerëve të UÇK-së.

Marshi do të mbahet më 12 shtator në Prishtinë, duke nisur nga ora 14:00.

“Të nderuara familje të dëshmorëve, veteranë, invalidë dhe ju të dashur qytetarë të Kosovës e shqiptarë kudo që jeni në botë. ​Ju ftoj të bëhemi një me 12 Shtator në Prishtinë, ora 14:00, në marshin madhështor në përkrahje të krerëve të UÇK-së, burrave që veshën uniformën e lirisë dhe i dhanë jetë shtetit tonë. Drejtësia nuk është e plotë derisa çlirimtarët tanë të jenë të lirë. Zëri ynë do të dëgjohet fuqishëm, Liria ka emër, dhe ajo mbrohet bashkë”, ka deklaruar Gucati.

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