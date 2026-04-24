​Ndalohet një person i dyshuar për kanosje ndaj një gazetari

24/04/2026 17:38

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar se me aktvendim të prokurorit të shtetit, është ndaluar një person me inicialet H.H., për një periudhë prej 48 orësh (dyzetë e tetë) orësh, pasi i njëjti dyshohet se ka kryer veprën penale ‘’Kanosja’’, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas dyshimeve fillestare, i dyshuari H.H., ka kanosur gazetarin S.M., për shkak të ushtrimit të detyrës dhe profesionit të tij.

Prokurori i shtetit, pranë gjykatës kompetente, ka paraqitur aktakuzë, së bashku me kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit.

Prokuroria Themelore në Prishtinë, mbetet e përkushtuar në mbrojtjen dhe garantimin e sigurisë së plotë për gazetarët dhe në respektimin e lirisë së shprehjes.

Artikuj të ngjashëm

April 24, 2026

Rriten kapacitetet, zyrtarët policorë për dronë dhe antidronë përfundojnë trajnimin...

April 24, 2026

Abrashi: VV-ja ka bërë propozime për presidentin, opozita po bllokon procesin

April 24, 2026

Ambasada amerikane për vizitën e Whitaker në Tiranë: Përcolli mesazhin e...

April 24, 2026

​Qumështarët ankohen te tre ministra se importuesit po u nxjerrin telashe

April 24, 2026

Netanyahu zbulon se në fund të vitit 2024 ishte diagnostifikuar me...

April 24, 2026

Macron njofton tërheqjen nga politika pas përfundimit të mandatit në 2027

Lajme të fundit

Rriten kapacitetet, zyrtarët policorë për dronë dhe antidronë...

Yamal e mposht Muriqi në çmimin e futbollistit të muajit prill në La Liga

Abrashi: VV-ja ka bërë propozime për presidentin, opozita po bllokon procesin

Ambasada amerikane për vizitën e Whitaker në Tiranë:...