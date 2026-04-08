Ndahet nga jeta gazetarja e RTK-së, Shukran Nobërdali-Qyqalla

Lajme

08/04/2026 14:13

Është ndarë nga jeta gazetarja shumëvjeçare e RTK-së, Shukran Nobërdali-Qyqalla.

E ndjera ndërroi jetë sot, duke lënë pas një kontribut të çmuar në gazetarinë kosovare dhe në transmetuesin publik.

Shukran Nobërdali-Qyqalla ishte pjesë e RTK-së që nga themelimi i saj në vitin 1999, ku për vite me radhë ishte e angazhuar në redaksinë informative si gazetare. Ajo njihej gjithashtu si autore dhe udhëheqëse e emisionit shëndetësor “Medika”, të cilin e realizoi me përkushtim për më shumë se dy dekada.

Kolegët dhe bashkëpunëtorët e saj e vlerësojnë për profesionalizmin, përkushtimin dhe kontributin e vazhdueshëm në informimin publik.

RTK i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Nobërdali-Qyqalla, si dhe gjithë kolegëve dhe miqve të të ndjerës.

Varrimi i saj bëhet nesër (e enjte) në orën 13:00 në varrezat e qytetit në Dragodan në Prishtinë.

Artikuj të ngjashëm

April 8, 2026

Hoti: Unë nuk mund ta rrahë Shkëlzen Gashin

April 8, 2026

Rreth 200 milionë litra karburant të importuara në katër, muaj ja...

April 8, 2026

​Kusari-Lila: Stabilizimi i çmimit të naftës pritet pas armëpushimit SHBA-Iran...

April 8, 2026

Basha inspekton punimet në rrugën Kijevë-Pejë, kërkon angazhim të shtuar nga...

April 8, 2026

JD Vance: Armëpushimi Iran-SHBA i brishtë, duhet besim për marrëveshje afatgjatë...

April 8, 2026

Macron: Marrëveshja e armëpushimit, lajm i mirë për të gjithë

Lajme të fundit

Hoti: Unë nuk mund ta rrahë Shkëlzen Gashin

Rreth 200 milionë litra karburant të importuara në...

​Kusari-Lila: Stabilizimi i çmimit të naftës pritet pas...

Basha inspekton punimet në rrugën Kijevë-Pejë, kërkon angazhim...