Nasim Haradinaj i bindur që Gjykata në Strasburg do ta trajtojë lëndën e tij kundër Speciales dhe shteteve financuese

Nasim Haradinaj ka ngritur padi kundër Gjykatës Speciale dhe të gjitha shteteve financuese të saj. Këtë padi, Haradinaj e ka bërë duke konsideruar se i janë shkelur të drejtat edhe gjatë procesit gjyqësor, por edhe gjatë mbajtjes së burgut në Hagë për 4 vjet e 3 muaj.

Pas përfundimit të dënimit me 4 vjet e tre muaj burg, Nasim Haradinaj ka ngritur padi ndaj procesit gjyqësor dhe shkeljeve juridike në Speciale.

Haradinaj, në një bisedë për RTK-në, rendit disa nga arsyet se pse e ka paditur Gjykatën Speciale, duke nisur nga shkelja e së drejtës procedurale të ngritjes së aktakuzës e deri te mungesa e fakteve për të cilat ishte dënuar.

“Unë kam dashtë me u ballafaqua me këtë gjykatë, unë dua të ballafaqohem me këto padrejtësi sepse është guxim qytetar i imi, nuk mendoj të përfitoj unë por mendoj që përfiton shteti im, qofte edhe mos të më japim përgjigjej jam i sigurt që lënda ime ka me u trajtua, me ju tregu që ne shqiptarët nuk jemi dele që na kanë vnu një vath në torishtë e bëjnë me ne çka të dojnë, e du të drejtën time njerëzore, për çka ky popull ka luftua, ka derdh gjak dhe du me tregu të drejtat e mia dhe evropiane” mi kanë ndalë vizitat me vëlla timin para se të vdes, m’i kanë ndalë vizitat se ai nuk fliste vetëm se ç’farë flisja unë, më hupnin një ditë vizitë të vetmën gjë që jam munduar që jam mundu me protestua, ma kanë lejua me përcjellë funeralin me Zoom, e kanë pa që kam komunikua me njerëz edhe aty më kanë dënua, njerëzit më janë ofrua me më ngushëllua, unë nuk kam fol asgjë për gjykatën aty”, tha Haradinaj.

Haradinaj e quan proces selektiv, derisa thotë se të drejtat e atyre që mbahen në Hagë po vazhdojnë të shkelen.

“Asnjëherë nuk jam kundër zbulimit të krimeve por jam kundër asaj që është selektive,nga kushdo qoftë nga çfarëdo kombi ose kombësie ka ai person apo çfarëdo ngjyre dhe kjo gjykatë nuk i ka ato.Edhe brenda kësaj që është selektive këta kanë bërë shkelje të tjera. Aty u shkelen e drejta Kadri Veselit e Rexhep Selimit, ju incizohet fëmijët nën moshë minorene, kjo është shkelje njerëzore, nuk ka shlklje më drastike”, thotë Haradinaj.

Avokati i Haradinajt në këtë proces, Toby Kadman, tha se këtë çështje e kanë parashtruar në Grupin e punës të OKB-së për paraburgim arbitrar, por edhe në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

Kadman tha se të dyja këto institucione kanë juridiksione të ndryshme, por pjesa kryesore e argumenteve do të jetë e njëjtë lidhur me procesin dhe procedurat që u miratuan në rastin kundër z. Haradinaj dhe gjykimin e tij i cili siç thotë ai, nuk i plotësonte standardet e kërkuara për gjykim të drejtë sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

“Argumentet që janë paraqitur kanë të bëjnë si me procesin gjyqësor, ashtu edhe me kërkesën e z. Haradinaj për kushtet e paraburgimit dhe kufizimet që janë vendosur kundrejt tij derisa ishte në paraburgim. Besojmë se këto bien në juridiksion,veçanërisht të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, dhe për këtë arsye kemi ushtruar këtë të drejtë për ta çuar rastin e tij në Strasburg. Dhe rasti nuk mund të ngrihet kundër shtetit të Kosovës. Kur një rast paraqitet në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, rasti mund të ngrihet vetëm kundër Shteteve Anëtare të Këshillit të Evropës dhe atyre që janë dakorduar që t’i nënshtrohen juridiksionit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

Përderisa gjykata është institucion vendor brenda juridiksionit të Republikës së Kosovës, duhet të merret në konsideratë nëse kjo është në fakt një institucion i Republikës së Kosovës apo nëse ky institucion bie nën autoritetin e shteteve të tjera. Tani, natyrisht, siç e dimë, Bashkimi Evropian ka themeluar Gjykatën”, thotë Kadman.

Avokati Kadman tha se do ta përfaqësojë Nasim Haradinajn në këtë proces pa pagesë. Kjo është hera e parë që Gjykata Speciale është paditur në institucione ndërkombëtare kundër shkeljes së të drejtave dhe shkeljeve të tjera.