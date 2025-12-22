Napoli e fiton Superkupën e Italisë
Napoli ka fituar Superkupën e Italisë, pasi ka triumfuar ndaj Bologna me rezultat 2-0 në finalen e zhvilluar të dielën mbrëma në stadiumin “King Saud” në Riad të Arabisë Saudite. Protagonist absolut i finales ka qenë sulmuesi brazilian David Neres, i cili ka shënuar të dy golat për skuadrën napoletane. Ai ka realizuar golin e parë në minutën e tridhjetë…
Sport
Napoli ka fituar Superkupën e Italisë, pasi ka triumfuar ndaj Bologna me rezultat 2-0 në finalen e zhvilluar të dielën mbrëma në stadiumin “King Saud” në Riad të Arabisë Saudite.
Protagonist absolut i finales ka qenë sulmuesi brazilian David Neres, i cili ka shënuar të dy golat për skuadrën napoletane. Ai ka realizuar golin e parë në minutën e tridhjetë e nëntë, pas asistimit të Matteo Politano, ndërsa golin e dytë e ka shënuar në minutën e pesëdhjetë e shtatë, duke vulosur fitoren e Napoli.
Paraqitje shumë të mirë ka pasur edhe mbrojtësi kosovar Amir Rrahmani, i cili ka qenë i sigurt dhe i pakalueshëm në qendër të mbrojtjes, duke ndihmuar Napoli ta mbajë portën të paprekur gjatë gjithë ndeshjes.
Bologna është përpjekur të reagojë në pjesën e dytë, por nuk ka arritur të krijojë raste serioze për gol, përballë një Napoli të organizuar mirë në mbrojtje dhe të rrezikshëm në sulm.
Napoli kishte ardhur në finale me vetëbesim, pasi vetëm katër ditë më parë kishte eliminuar Milan në gjysmëfinale. Me këtë fitore, skuadra ka konfirmuar reagimin pas disa rezultateve jo të mira në ndeshjet e fundit.
Ky sukses ka edhe një vlerë të veçantë për trajnerin Antonio Conte, i cili e ka fituar Superkupën e Italisë për herë të gjashtë në karrierë: tri herë si lojtar dhe tri herë si trajner, duke forcuar më tej statusin e tij si një nga trajnerët më të suksesshëm italianë.
Kjo është Superkupa e tretë në histori për Napoli. Më herët, klubi napoletan e kishte fituar këtë trofe në vitet 1991 dhe 2015.