“Na shkoj jeta neve” – Hamza publikon momentin prekës me qytetarin nga Suhareka

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kandidati për kryeministër, Bedri Hamza, ka publikuar një video nga Suhareka, ku gjatë një bashkëbisedimi me një qytetar ka folur për gjendjen e rëndë ekonomike dhe zhgënjimin që, sipas tij, po e përjetojnë shumë familje kosovare. Në video dëgjohet qytetari duke iu drejtuar Hamzës me fjalët: “Gjashtë parë…

Lajme

22/05/2026 13:50

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kandidati për kryeministër, Bedri Hamza, ka publikuar një video nga Suhareka, ku gjatë një bashkëbisedimi me një qytetar ka folur për gjendjen e rëndë ekonomike dhe zhgënjimin që, sipas tij, po e përjetojnë shumë familje kosovare.

Në video dëgjohet qytetari duke iu drejtuar Hamzës me fjalët: “Gjashtë parë sy duhet me i pasë… A po e sheh, veç te poshtë po shkon Kosova. Na shkoj jeta neve”.

Hamza ka thënë se këto fjalë e kanë prekur shumë, pasi sipas tij ato pasqyrojnë realitetin e dhimbshëm me të cilin po përballen qytetarët.

“Këto fjalë më prekën shumë, sepse tregojnë dhembjen, lodhjen dhe zhgënjimin që po e përjetojnë sot shumë familje në Kosovë. Nuk guxojmë ta pranojmë këtë gjendje si normale”, ka shkruar Hamza.

Ai ka përsëritur zotimin e tij politik se zgjedhjet e 7 qershorit duhet të shërbejnë si moment ndryshimi për vendin.

“Me 7 qershor, ne do t’i themi STOP krizës. Dhe bashkë, me secilin prej jush, do ta ndryshojmë Kosovën”, është shprehur Hamza.

Artikuj të ngjashëm

May 22, 2026

Privilegjet: Presidenca hap tender për sigurime shëndetësore e udhëtimi për ish-presidentët...

May 22, 2026

100 euro- Kur do të dalin paratë në llogaritë e qytetarëve?

May 22, 2026

“100 mijë euro për vrasje”, Prokuroria Speciale kërkon caktimin e paraburgimit...

May 22, 2026

KUJDES- Mesazhe mashtruese përmes telefonit, mos jepni të dhënat e juaja...

May 22, 2026

Rubio mohon se tërheqja e trupave nga Europa është ndëshkim

May 21, 2026

Khamenei urdhëron: Uraniumi i pasuruar nuk largohet nga Irani

Lajme të fundit

Privilegjet: Presidenca hap tender për sigurime shëndetësore e...

100 euro- Kur do të dalin paratë në llogaritë e qytetarëve?

“100 mijë euro për vrasje”, Prokuroria Speciale kërkon...

KUJDES- Mesazhe mashtruese përmes telefonit, mos jepni të...