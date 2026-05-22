Hoti: Abuzimi me paranë publike duhet të marrë fund më 7 qershor
Ish-deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti, ka akuzuar qeverinë për keqpërdorim të parasë publike, duke iu referuar gjetjeve të fundit të Zyrës Kombëtare të Auditimit për sezonin 2025/2026. Në një reagim publik, Hoti tha se 10 ndërmarrje publike kanë marrë opinion negativ nga auditori, çka sipas tij tregon mungesë të kontrollit financiar dhe paqartësi në mënyrën…
Lajme
Ish-deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti, ka akuzuar qeverinë për keqpërdorim të parasë publike, duke iu referuar gjetjeve të fundit të Zyrës Kombëtare të Auditimit për sezonin 2025/2026.
Në një reagim publik, Hoti tha se 10 ndërmarrje publike kanë marrë opinion negativ nga auditori, çka sipas tij tregon mungesë të kontrollit financiar dhe paqartësi në mënyrën e shpenzimit të mjeteve publike.
Ai theksoi se në një nga ndërmarrjet publike kanë dështuar pothuajse të gjitha hallkat e mbikëqyrjes institucionale, ndërsa bëri të ditur se Zyra Kombëtare e Auditimit ka dërguar 80 lëndë në Prokurorinë e Shtetit vetëm për shkeljet e konstatuara gjatë vitit 2025.
Hoti akuzoi pushtetin se ka emëruar zyrtarë partiakë në borde dhe pozita drejtuese të ndërmarrjeve publike, duke shtuar se “abuzimi me paranë publike mund dhe duhet të ndalet më 7 qershor përmes votës së lirë”.