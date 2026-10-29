Musliu kritikon raportin për rastin e Arlinda Zekajt: Donikë, Arlinda është vrarë, dorëheqje sot

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, ka reaguar pas raportit të pranuar nga institucionet e vendit, lidhur me rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt. Musliu ka thënë se ky raport qysh në titull paraqet një gabim të madh, pasi sipas saj, aty shkruan “rast i dhunës në familje”, e “jo si vrasje”. “72…

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29/10/2026 19:28

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, ka reaguar pas raportit të pranuar nga institucionet e vendit, lidhur me rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.

Musliu ka thënë se ky raport qysh në titull paraqet një gabim të madh, pasi sipas saj, aty shkruan “rast i dhunës në familje”, e “jo si vrasje”.

“72 orë për një raport që vrasjen e Arlindës ende e quan në titull “rast të dhunës në familje”! Donikë, Arlinda është vrarë. Nuk jeton më. Dhe raporti që duhet të sqarojë dështimet institucionale ende nuk e thotë qartë, që në titull, se bëhet fjalë për një vrasje. Arlinda kërkoi mbrojtje sa ishte gjallë. Sot, së paku, meriton që ajo që i ndodhi të quhet me emrin që ka: VRASJE.”, ka shkruar ajo.

Musliu ka thënë se si mund të kërkohet llogaridhënie për dështimet institucionale, kur sipas saj, edhe raporti që duhet t’i zbardhë ato nis duke e zbehur vetë thelbin e tragjedisë.

“Skandal pas skandali. Raport pas raporti. Por përgjegjësi nuk ka! Përgjegjësia politike nuk mund të fshihet pas raporteve dhe konferencave për media. Dorëheqje, Donikë! Sot. Jo nesër, në konferencë!”, ka thënë Musliu.

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