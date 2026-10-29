Tahiri për rastin e Arlindës: Nëse s’ka dorëheqje, duhet të ketë shkarkime

Nënkryetari i Aleancës dhe shefi i deputetëve të kësaj partie, Besnik Tahiri, ka deklaruar se për rastin e Arlinda Zekajt, duhet të ketë shkarkime, nëse sipas tij, nuk ka dorëheqje. Në emisionin DPT te Fidani, ai ka thënë se tashmë dihet edhe mënyra se si kanë dështuar hallkat e shtetit për trajtimin e këtij rasti…

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29/10/2026 18:53

Nënkryetari i Aleancës dhe shefi i deputetëve të kësaj partie, Besnik Tahiri, ka deklaruar se për rastin e Arlinda Zekajt, duhet të ketë shkarkime, nëse sipas tij, nuk ka dorëheqje.

Në emisionin DPT te Fidani, ai ka thënë se tashmë dihet edhe mënyra se si kanë dështuar hallkat e shtetit për trajtimin e këtij rasti dhe se sipas tij, për këtë duhet të ketë përgjegjësi.

“Dështimi dihet ku ka qenë… ka qenë te organet e rendit dhe ligjit, te sistemi i drejtësisë dhe Qendra e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Papërgjegjësia këtu është qaq e madhe, dështimi është qaq serioz, saqë nëse nuk ka dorëheqje, atëherë shkarkimi duhet me ndodhë, por nëse s’ka as dorëheqje, e as shkarkim, atëherë protestusit kanë me nejtë te dera…” – tha ai.

Ndryshe, protestat për këtë rast janë duke u mbajtur qe dy ditë me radhë. Protestuesit kanë kërkesa të qarta, që duhet të ketë dorëheqje ose shkarkime, përfshirë ministren e Drejtësisë, Donika Gërvalla dhe ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla.

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