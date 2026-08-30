Muharremi paralajmëron: Kurti mund të ketë krijuar “kurth” për LDK-në me propozimin për president

Analisti Shenoll Muharremi ka komentuar zhvillimet rreth propozimit për president, duke hedhur dyshime se kryeministri në detyrë, Albin Kurti mund të ketë krijuar një “kurth” politik për LDK-në. Sipas Muharremit, kandidati i propozuar mund të ketë vështirësi të sigurojë konsensusin brenda LDK-së, ndërsa në rast të dështimit të marrëveshjes, përgjegjësia mund të bjerë mbi këtë…

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30/08/2026 16:48

Analisti Shenoll Muharremi ka komentuar zhvillimet rreth propozimit për president, duke hedhur dyshime se kryeministri në detyrë, Albin Kurti mund të ketë krijuar një “kurth” politik për LDK-në.

Sipas Muharremit, kandidati i propozuar mund të ketë vështirësi të sigurojë konsensusin brenda LDK-së, ndërsa në rast të dështimit të marrëveshjes, përgjegjësia mund të bjerë mbi këtë parti.

“Kur në fund të dështojë marrëveshja, narrativa veç është gati: ne e propozuam kandidatin, por LDK-ja nuk i siguroi votat”, ka shkruar Muharremi.

Ai ka ngritur gjithashtu mundësinë që situata të shërbejë si terren për zgjedhje të reja dhe të ndikojë edhe në raportet politike rreth Vjosa Osmanit.

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