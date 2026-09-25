Me propozim të PDK veturat që hyjnë në Prishtinë nuk paguajnë taksën 2 euro

Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës në Prishtinë ka propozuar sot në Kuvendin Komunal që të hiqet taksa prej 2 euro e propozuar për çdo veturë që hyn në kryeqytet. Asambleistët e PDK-së kanë kërkuar që taksa prej 2 euro të hiqet dhe ky propozim i PDK-së mori shumicën e votave të nevojshme. Taksë…

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25/09/2026 16:24

Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës në Prishtinë ka propozuar sot në Kuvendin Komunal që të hiqet taksa prej 2 euro e propozuar për çdo veturë që hyn në kryeqytet.

Asambleistët e PDK-së kanë kërkuar që taksa prej 2 euro të hiqet dhe ky propozim i PDK-së mori shumicën e votave të nevojshme.

Taksë për hyrje në Prishtinë tani do të paguajnë vetëm mjetet transportuese mbi 3.5 tonë ku përfshihen, kamionët, autobusët dhe mjetet tjera të rënda.

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