Mourinho thotë se do ta drejtonte një ditë Juventusin

Trajneri i Benficës, Jose Mourinho ka lënë anash rivalitetin me Juventusin në prag të ndeshjes me “Bianconerët” në Ligën e Kampionëve. “The Special One” kishte fituar tripletën me Interin duke pasur shumë polemika me Juventusin gjatë kohës sa ishte trajner te zikaltërit. Megjithatë edhe si trajner i Manchester United kishte pasur rivalitet me “Zonjën e…

Sport

21/01/2026 16:24

Trajneri i Benficës, Jose Mourinho ka lënë anash rivalitetin me Juventusin në prag të ndeshjes me “Bianconerët” në Ligën e Kampionëve.

“The Special One” kishte fituar tripletën me Interin duke pasur shumë polemika me Juventusin gjatë kohës sa ishte trajner te zikaltërit.

Megjithatë edhe si trajner i Manchester United kishte pasur rivalitet me “Zonjën e Vjetër” në nje ndeshje të Championsit në Torino.

Sidoqoftë kjo nuk ka ndikuar te Mourinho që në të ardhmen ta drejtojë Juven.

“Po, do ta drejtoja Juventusin. Nuk habitem që morën Spallettin sepse është trajner i madh. Çuditem kur klube të mëdha marrin trajner të panjohur”, u shpreh Mourinho. Trajneri luzitan foli edhe për shanset e Benficës për të qene në play-off. “Duhet të fitojmë. Na duhet patjetër fitorja për të pasur një shans për play-off-in. Kjo do ta ulë presionin për ndeshjen e radhës, sepse për ne është ose fitore, ose asgjë. Ne jemi Benfica, një ekip me shumë lojtarë të dëmtuar, por ata që janë këtu e dinë sa e rëndësishme është historia jonë”, u shpreh Mourinho.

Kujtojmë se ndeshja Juventus-Benfica, do të luhet sonte në orën 21:00.

Artikuj të ngjashëm

January 21, 2026

Vinicius Junior hyn në top 10 asistuesit më të mirë në...

January 20, 2026

Kosova i la pa përzgjedhës, legjenda sllovene tani merr frenat e Kombëtares

January 20, 2026

Hadërgjonaj përfshihet në ekipin ideal të javës në Turqi

January 20, 2026

Nwaneri i Arsenalit po shkon te skuadra e njohur evropiane

January 20, 2026

Cunha mbështet Carrick-un: Ai është një emër shumë i respektuar

January 20, 2026

A mund ta rikthejë Vinicius Junior situatën pro tij në sezonin...

Lajme të fundit

Kurti takohet me homologun e tij nga Luksemburgu:...

Klinika e Pediatrisë kaplohet nga zjarri, flasin nga...

AUV: “Gjuha e Kaltër” nuk është më e...

Institucionet e sigurisë në Kosovë forcojnë aftësitë përmes...