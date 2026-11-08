​Moti sot, ja parashikimi i Institutit Hidrometeorologjik

Sot në vendin tonë do të mbajë mot me vranësira të shpërndara dhe intervale diellore. Në disa zona të ulëta parashihet të paraqitet dukuria e mjegullës. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës temperaturat minimale do të zbresin nga -4 deri në -1 gradë celsius, ndërsa maksimalet do të shënojnë vlera nga 8 deri në 12 gradë…

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08/11/2026 08:15

Sot në vendin tonë do të mbajë mot me vranësira të shpërndara dhe intervale diellore. Në disa zona të ulëta parashihet të paraqitet dukuria e mjegullës.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës temperaturat minimale do të zbresin nga -4 deri në -1 gradë celsius, ndërsa maksimalet do të shënojnë vlera nga 8 deri në 12 gradë celsius. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1–3 metra për sekondë, transmeton KosovaPress.

Mëngjesi do të jetë i ftohtë dhe temperatura më të buta gjatë ditës.

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