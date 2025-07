Moti për të dielën: Temperaturat deri në 33°C, mundësi për riga lokale shiu Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka parashikuar që të dielën vendi ynë do të përfshihet nga mot kryesisht me diell dhe pjesërisht i vranët. Megjithëse në pjesën më të madhe të territorit pritet mot i qëndrueshëm, vranësirat kalimtare në disa zona mund të sjellin riga lokale shiu, transmeton lajmi.net Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10…