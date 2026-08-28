Moti për sot

Sot pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të herëpashershme. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 30 deri në 36 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi prej 1 deri në 5 m/s./lajmi.net/

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28/08/2026 08:07

Sot pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të herëpashershme.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 30 deri në 36 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi prej 1 deri në 5 m/s./lajmi.net/

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