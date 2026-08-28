Kufizohet sot qarkullimi i kamionëve mbi 20 tonë në autoudhë
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit njofton qytetarët dhe operatorët ekonomikë se sot do të zbatohet kufizimi i përkohshëm i qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë, për shkak të temperaturave të larta. Në autoudhë, kufizimi është në fuqi nga ora 11:00 deri në 17:30, pasi temperatura e parashikuar arrin…
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Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit njofton qytetarët dhe operatorët ekonomikë se sot do të zbatohet kufizimi i përkohshëm i qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë, për shkak të temperaturave të larta.
Në autoudhë, kufizimi është në fuqi nga ora 11:00 deri në 17:30, pasi temperatura e parashikuar arrin 32°C ose më shumë.
Në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse, qarkullimi lejohet pa kufizime.
Nga ky kufizim përjashtohen automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike, shërbimeve emergjente dhe institucioneve shëndetësore.
Ministria u bën thirrje operatorëve dhe ngasësve që ta respektojnë kufizimin dhe ta planifikojnë qarkullimin në përputhje me orarin e përcaktuar.