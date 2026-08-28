“Vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare”, protestë sot në Prishtinë

Sot mbahet protestë në Prishtinë, e organizuar nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, me moton “Vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare”. Protesta zhvillohet në sheshin “Zahir Pajaziti”, ndërsa përmes saj kërkohet reagim më i fuqishëm institucional dhe masa konkrete për mbrojtjen e grave dhe parandalimin e dhunës me bazë gjinore. Protesta nis…

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28/08/2026 08:18

Sot mbahet protestë në Prishtinë, e organizuar nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, me moton “Vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare”.

Protesta zhvillohet në sheshin “Zahir Pajaziti”, ndërsa përmes saj kërkohet reagim më i fuqishëm institucional dhe masa konkrete për mbrojtjen e grave dhe parandalimin e dhunës me bazë gjinore.

Protesta nis nga ora 12:00

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