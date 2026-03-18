Moti për sot

Gjatë ditës së mërkurë, vendi do të ndikohet nga mot kryesisht i vranët, pa reshje të theksuara, por me mundësi për intervale të shkurtra stabilizimi. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1 dhe 3°C, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 10 deri në 13°C, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i…
Gjatë ditës së mërkurë, vendi do të ndikohet nga mot kryesisht i vranët, pa reshje të theksuara, por me mundësi për intervale të shkurtra stabilizimi.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1 dhe 3°C, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 10 deri në 13°C, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i veriperëndimit me një shpejtësi të lehtë deri mesatare prej 1–5 m/s.
Kushtet e motit do të jenë relativisht stabile, por me vranësira të vazhdueshme gjatë ditës./lajmi.net/