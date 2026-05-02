Shqipëria ndryshon çmimet e karburanteve, ulet nafta dhe benzina
Lajme
Bordi i Transparencës në Shqipëri u mblodh ditën e sotme për të caktuar çmimet e reja të karburanteve, që kanë pasuar një ulje të lehtë.
Nafta nga 208 lekë që shitej më parë, do të shitet dy lekë më pak.
Sa i përket benzinës, deri më sot shitej 185 lekë, ndërsa me vendimin e radhës pëson një ulje të lehtë me vetëm një lek.