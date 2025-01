Moti me borë, policia apel qytetarëve: Kujdes të shtuar në komunikacion

Pas reshjeve të borës, Policia e Kosovës u ka bërë apel të gjithë shoferëve për kujdes të shtuar gjatë ngasjes në rrugë të mbuluara me borë.

“Bazuar në situatën e tanishme ku kemi ndryshim të kushteve atmosferike dhe reshje të borës, Policia e Kosovës apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti shoferëve të automjeteve për kujdes të shtuar, përshtatje të shpejtësisë me kushtet atmosferike dhe me gjendjen e rrugës, mbajtje të distancës mes mjeteve si dhe ngadalësim gjatë lëvizjes në rrugë të mbuluara me borë dhe me ngrica”, ka apeluar Policia.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se të shtunën temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3°C deri -1°C, ndërsa maksimalet e ditës priten të jenë ndërmjet 0°C dhe 2°C.

Do të fryjë erë nga veriu dhe veriperëndimi me shpejtësi 1- 11 m/s