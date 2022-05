Mot me shi në dy ditët e para të majit, çfarë moti do të ketë ditët e ardhshme?

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka njoftuar se të mërkurën dhe të enjten do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4-6 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 20-24 gradë Celsius.

Sipas institutit, do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga drejtimi i juglindjes.

Ndërsa, temperaturat minimale do të jenë në dy qytete të vendit, Juniku dhe Dragashi me 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet me 24 gradë Celsius do të paraqiten në Gjakovë dhe Prizren.