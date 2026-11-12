Mot i vranët dhe me reshje të kohëpaskohshme shiu të premten në Kosovë
Moti të premten, më 13 nëntor, në Kosovë pritet të jetë kryesisht i vranët, ndërsa në disa zona parashihen edhe reshje të kohëpaskohshme shiu. Sipas parashikimit meteorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 16 deri në 19 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era…
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Moti të premten, më 13 nëntor, në Kosovë pritet të jetë kryesisht i vranët, ndërsa në disa zona parashihen edhe reshje të kohëpaskohshme shiu.
Sipas parashikimit meteorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 16 deri në 19 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë nga drejtimi i jugperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri në 3 metra në sekondë.
Gjatë ditës, vranësirat dhe reshjet lokale do të karakterizojnë motin në vend./lajmi.net/