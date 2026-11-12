Mot i vranët dhe me reshje të kohëpaskohshme shiu të premten në Kosovë

Moti të premten, më 13 nëntor, në Kosovë pritet të jetë kryesisht i vranët, ndërsa në disa zona parashihen edhe reshje të kohëpaskohshme shiu. Sipas parashikimit meteorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 16 deri në 19 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era…

Lajme

12/11/2026 23:51

Moti të premten, më 13 nëntor, në Kosovë pritet të jetë kryesisht i vranët, ndërsa në disa zona parashihen edhe reshje të kohëpaskohshme shiu.

Sipas parashikimit meteorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 16 deri në 19 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë nga drejtimi i jugperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri në 3 metra në sekondë.

Gjatë ditës, vranësirat dhe reshjet lokale do të karakterizojnë motin në vend./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 12, 2026

“Kryeprokuror a je gjallë?” – Besian Mustafa del me reagim pas...

November 12, 2026

Kurti takohet me kryeministren daneze: Theksova rëndësinë e avancimit të Kosovës...

November 12, 2026

Kurti takohet me kryediplomaten irlandeze, kërkon mbështetjen e Irlandës për statusin...

November 12, 2026

Skandali në Nvidia, Shtëpia e Bardhë diskuton shkarkimin e Sekretarit të...

November 12, 2026

Trump kërcënon Meksikën me dyfishim të tarifave nëse nuk i ndalon...

November 12, 2026

Vrasja e 38-vjeçares në Austri, në nëntor nis gjykimi ndaj dy kosovarëve

Lajme të fundit

“Kryeprokuror a je gjallë?” – Besian Mustafa del...

Kurti takohet me kryeministren daneze: Theksova rëndësinë e...

Kurti takohet me kryediplomaten irlandeze, kërkon mbështetjen e...

“Nuk shoh arsye për të diskutuar” – Nga...