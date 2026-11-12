Kurti takohet me kryeministren daneze: Theksova rëndësinë e avancimit të Kosovës në procesin e integrimeve euroatlantike

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar një takim me kryeministren e Danimarkës, Mette Frederiksen, në margjinat e Samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC). Përmes një postimi, Kurti ka bërë të ditur se në këtë takim është diskutuar për marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve dhe mundësitë për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit në disa fusha. Sipas…

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12/11/2026 23:45

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar një takim me kryeministren e Danimarkës, Mette Frederiksen, në margjinat e Samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC).

Përmes një postimi, Kurti ka bërë të ditur se në këtë takim është diskutuar për marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve dhe mundësitë për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit në disa fusha.

Sipas tij, vëmendje e veçantë i është kushtuar bashkëpunimit në fushën e drejtësisë, si dhe atij ekonomik e tregtar, transmeton lajmi.net.

“Folëm për marrëdhëniet e mira ndërmjet dy vendeve tona dhe për forcimin e mëtejmë të tyre, për bashkëpunimin në fushën e drejtësisë, sikurse edhe për atë ekonomik e tregtar”, ka shkruar Kurti.

Kreu i Qeverisë ka shprehur gjithashtu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme që Danimarka i ka dhënë Kosovës, duke theksuar rëndësinë e përkrahjes daneze në rrugën e integrimeve euroatlantike.

“Shpreha mirënjohjen për qëndrimin e vazhdueshëm mbështetës të Danimarkës ndaj Kosovës dhe theksova rëndësinë e avancimit të Republikës sonë në procesin e integrimeve euroatlantike”, ka deklaruar Kurti.

Takimi është zhvilluar në kuadër të angazhimeve të kryeministrit në Samitin e Komunitetit Politik Evropian./lajmi.net/

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