Mos e hidhni lëvozhgën e vezës, bën mrekulli në shëndetin tuaj

Në këtë artikull do të njiheni me detaje të nevojshme për lëndët ushqyese që përmban lëvozhga e vezëve. Po ashtu ky artikull do të shpjegojë se si mund ta konsumoni pluhurin e lëvozhgës së vezës.

Kalcium: Lëvozhga e vezës është një nga përbërësit më të pasur me kalcium, që gjenden në botë. 90% e lëvozhgës përmban kalcium.

Minerale: Në lëvozhgën e vezës gjenden shumë minerale të tjera siç janë fosfori, magnezi, sodium, silikoni, hekuri dhe kaliumi.

Amino acidet: Në lëvozhgën e vezës gjenden edhe disa amino acide të rëndësishme siç janë cisteina, methijonina dhe lyseina të cilat janë thelbësore për shëndetin.

Gjysma e lëvozhgës mund të plotësojë dozën e rekomanduar ditore të kalciumit. Pluhuri i lëvozhgës zbut dhimbjet e osteoartritit, lëvizjes së muskujve dhe pakëson rënien e nivelit të dendësisë së kockave.

Mos i hidhni lëvozhgat e vezëve, ja si mund t’i përdorni për të përmirësuar shëndetin tuaj on Vidnews.

Si ta konsumoni pluhurin e lëvozhgës së vezës

1 lugë çaji me pluhur përmban 800-1,000 mg kalcium.

Konsumojeni duke e përzier me pak ujë gjatë vaktit.

Konsumoni maksimumi një lugë çaji në ditë duke e ndarë në tre racione gjatë vakteve.

Mos konsumoni më shumë se një lugë çaji në ditë duke qenë se ky pluhur mund të irritojë aparatin tretës.

Shihni si të përgatisni pluhurin e lëvozhgës së vezës në shtëpi: