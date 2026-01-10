Momenti kur Limi u fut në shtëpi, puthje për Bian dhe shtrëngim duarsh me Albën
Në spektaklin e mbrëmjes së sotme të Big Brother VIP Kosova, shtëpisë i është bashkuar një banor i ri, Limi. Hyrja e tij ka shkaktuar menjëherë reagime të forta emocionale, veçanërisht te Alba. Pasi hyri në shtëpi, Limi ish të dashurës së tij i zgjati dorën. Ndërsa me Bian, një përqafim të ngrohtë. Hyrja e…
Në spektaklin e mbrëmjes së sotme të Big Brother VIP Kosova, shtëpisë i është bashkuar një banor i ri, Limi.
Hyrja e tij ka shkaktuar menjëherë reagime të forta emocionale, veçanërisht te Alba.
Pasi hyri në shtëpi, Limi ish të dashurës së tij i zgjati dorën. Ndërsa me Bian, një përqafim të ngrohtë.
Hyrja e Liminit pritet të sjellë dinamika dhe tensione të reja brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova.