Momenti kur Limi u fut në shtëpi, puthje për Bian dhe shtrëngim duarsh me Albën

ShowBiz

10/01/2026 10:58

Në spektaklin e mbrëmjes së sotme të Big Brother VIP Kosova, shtëpisë i është bashkuar një banor i ri, Limi.

Hyrja e tij ka shkaktuar menjëherë reagime të forta emocionale, veçanërisht te Alba.

Pasi hyri në shtëpi, Limi ish të dashurës së tij i zgjati dorën. Ndërsa me Bian, një përqafim të ngrohtë.

Hyrja e Liminit pritet të sjellë dinamika dhe tensione të reja brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova.

