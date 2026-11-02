Miratohet buxheti për vitin 2027 në Qeveri, i hapet rruga për procedim në Kuvend

Qeveria e Kosovës ka miratuar në mbledhjen e saj Projektbuxhetin për vitin 2027, i cili kap vlerën prej 4.27 miliardë eurosh. Sipas paralajmërimeve të kryeministrit Albin Kurti, buxheti i projektuar është rreth 200 milionë euro më i lartë se buxheti i rishikuar për vitin 2026. Nga shuma e përgjithshme, 908 milionë euro janë paraparë për…

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02/11/2026 16:39

Qeveria e Kosovës ka miratuar në mbledhjen e saj Projektbuxhetin për vitin 2027, i cili kap vlerën prej 4.27 miliardë eurosh.

Sipas paralajmërimeve të kryeministrit Albin Kurti, buxheti i projektuar është rreth 200 milionë euro më i lartë se buxheti i rishikuar për vitin 2026.

Nga shuma e përgjithshme, 908 milionë euro janë paraparë për financim direkt të komunave të Kosovës.

Projektbuxheti parasheh gjithashtu ndarjen e pagës së 13-të për punonjësit që paguhen nga buxheti i shtetit, si dhe rritjen e koeficientit të pagave në 120 euro nga 1 korriku i vitit 2027.

Sipas Kurtit, buxheti për paga pritet të arrijë në 1 miliard e 85 milionë euro, ndërsa një tjetër masë e paraparë është rritja graduale e shtesave për fëmijë.

Kjo rritje do të bëhet në katër faza, nga 25 për qind në vit, duke filluar nga 1 janari 2027 dhe duke përfunduar në janar të vitit 2030, me synimin e dyfishimit të shtesave aktuale.

Në Projektbuxhetin për vitin 2027 është paraparë edhe rritja e mbështetjes financiare për ekipet mbrojtëse të katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, sipas kërkesës së tyre.

Miratimi i Projektbuxhetit në Qeveri i hap rrugë procedimit të tij për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Kosovës. /Lajmi.net/

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