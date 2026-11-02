Kurti: Do të ketë rritje të mbështetjes për ish-krerët e UÇK-së në Hagë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është zotuar se për ish-krerët e UÇK-së në Hagë, do të ketë rritje të mbështetjes. Këto zotime, Kurti i ka bërë gjatë mbledhjes së ekzekutivit, që është mbajtur pasditen e sotme. Duke folur për ndarjet buxhetore, me rastin e miratimit të buxhetit për vitin 2027, Kurti ka thënë se është…

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02/11/2026 17:28

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është zotuar se për ish-krerët e UÇK-së në Hagë, do të ketë rritje të mbështetjes.

Këto zotime, Kurti i ka bërë gjatë mbledhjes së ekzekutivit, që është mbajtur pasditen e sotme.

Duke folur për ndarjet buxhetore, me rastin e miratimit të buxhetit për vitin 2027, Kurti ka thënë se është paraparë linjë e veçantë për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-së.

“Do të ketë rritje të mbështetjes për katër ish-udhëheqësit e UÇK-së, sipas kërkesës së parashtruar nga ekipet mbrojtëse. Sigurisht që për pjesën tjetër të angazhimit dhe mbështetjes, e presim edhe strategjinë nga grupi punues, i cili kryesohet nga zëvendëskryeministri Glauk Konjufca”, ka deklaruar kryeministri Kurti.

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