Prattipati takohet me Konjufcën, në fokus të diskutimit partneriteti Kosovë-SHBA dhe siguria rajonale
E ngarkuara me punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Anu Prattipati, është takuar sot me zëvendëskryeministrin e parë dhe ministrin e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Kosovës, Glauk Konjufca. Sipas njoftimit të Ambasadës amerikane, në takim është diskutuar për prioritetet kryesore të partneritetit Kosovë-SHBA dhe mundësitë për thellimin e…
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E ngarkuara me punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Anu Prattipati, është takuar sot me zëvendëskryeministrin e parë dhe ministrin e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Kosovës, Glauk Konjufca.
Sipas njoftimit të Ambasadës amerikane, në takim është diskutuar për prioritetet kryesore të partneritetit Kosovë-SHBA dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit diplomatik.
Temat e diskutimit përfshinë diplomacinë ekonomike, stabilitetin rajonal dhe sigurinë.