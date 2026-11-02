Prattipati takohet me Konjufcën, në fokus të diskutimit partneriteti Kosovë-SHBA dhe siguria rajonale

E ngarkuara me punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Anu Prattipati, është takuar sot me zëvendëskryeministrin e parë dhe ministrin e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Kosovës, Glauk Konjufca. Sipas njoftimit të Ambasadës amerikane, në takim është diskutuar për prioritetet kryesore të partneritetit Kosovë-SHBA dhe mundësitë për thellimin e…

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02/11/2026 17:14

E ngarkuara me punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Anu Prattipati, është takuar sot me zëvendëskryeministrin e parë dhe ministrin e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Kosovës, Glauk Konjufca.

Sipas njoftimit të Ambasadës amerikane, në takim është diskutuar për prioritetet kryesore të partneritetit Kosovë-SHBA dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit diplomatik.

Temat e diskutimit përfshinë diplomacinë ekonomike, stabilitetin rajonal dhe sigurinë.

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