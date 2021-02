Ministri serb: S’jemi të lumtur për shkak të veprimeve të Izraelit me Kosovën

Ai me këtë rast deklaroi se nuk ishte as i lumtur dhe as i kënaqur për këtë, transmeton Klan Kosova.

“Vetë Izraeli zgjodhi që interesi i saj për lidhje me Amerikën është më i rëndësishëm për të, dhe ajo që është më e rëndësishme për Amerikën sesa Serbia është e drejta e tyre legjitime. Ajo që është e rëndësishme është që ne të mos marrim pjesë në atë proces, sepse presidenti Vuçiq nuk pranoi të nënshkruajë thirrjen e Izraelit që ta njohë Kosovën dhe anasjelltas”, i tha Selakoviq RTS-së, transmeton Klan Kosova.

Ministri serb theksoi se është shumë interesante dhe do të shihet nëse do të ketë vende myslimane dhe arabe që do ta njohin Kosovën pas kësaj, duke shtuar se është i bindur që nuk do të ndodhë, dhe se do të jetë shumë e vështirë që të ndodhë kjo.

“Vuçiq tha qartë në Washington se varet nga procesi dhe si do të zhvillohet në të ardhmen”, tha Selakoviq kur u pyet se kur Serbia do të hapë një ambasadë në Jerusalem, transmeton Klan Kosova.