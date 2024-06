​Ministri i Jashtëm ukrainas Kuleba në Dubrovnik: Mund të ketë një luftë të re

Ministri i Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba ka paralajmëruar sot në Forumin e Dubrovnikut theksoi se nuk ka alternativë për një paqe të drejtë.

“Nëse ka paqe pa drejtësi, do të ketë një luftë të re. Qëllimi nuk është vetëm ndalimi i luftës, por edhe krijimi i rrethanave në të cilat paqja do të jetë e drejtë dhe e qëndrueshme dhe një luftë e re do të bëhet një opsion i paqëndrueshëm”, tha Kuleba.

Kuleba theksoi se kjo është e nevojshme “sepse të gjithë duhet të shohin se çfarë do të ndodhë me ta nëse nisin agresionin kundër një shteti sovran”.

Ai shprehu optimizëm për takimin e fundit të paqes në Zvicër, ku morën pjesë më shumë se njëqind përfaqësues të vendeve dhe organizatave.

“Kur shohim kaq shumë vende të gatshme për të vepruar së bashku, kjo na jep besim se një paqe e drejtë dhe e qëndrueshme është e mundur,” tha ai në panelin e liderëve. “Çdo hap tjetër do të jetë më i vështirë se ai i mëparshmi, por nuk ka alternativë”, përfundoi ai.

Shefi i diplomacisë evropiane në largim, Josep Borrell, tha në forum se Perëndimi sot ka një përgjegjësi të madhe për të parandaluar “ndarjen në Perëndim dhe Lindje”. Një aleancë midis Rusisë dhe Kinës mund të ndajë botën, shtoi ai.

Borrell tha se sot ka një krizë të multilateralizmit dhe se një sërë vendesh po kthehen në multipolaritet sepse është më e dobishme për ta – multilateralizmi është zëvendësuar nga “marrëdhëniet transaktive”. “Ka më shumë lojtarë, më pak rregulla. Ka shumë më tepër trazira,” theksoi ai.

Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani theksoi gjithashtu nevojën për një paqe “të drejtë”.

Ai tha se disa ditë më parë Italia vendosi t’i dërgojë një paketë të re ndihme ushtarake Ukrainës dhe se Roma dëshiron që ajo të bëhet anëtare e plotë e BE-së sa më shpejt të jetë e mundur.

Tajani paralajmëroi në të njëjtin panel se Ballkani Perëndimor duhet të bëhet prioritet i komunitetit ndërkombëtar, sepse humbja e asaj zone dhe pranimi i ndikimit më të madh rus “do të ishte një gabim i madh për stabilitetin, paqen dhe ne”.