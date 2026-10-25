Milatoviq e Spajiq i urojnë Studentët për fitoren, flasin për kapitull të ri mes Malit tê Zi e Serbisë

Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, e ka uruar Listën e Studentëve për fitoren në zgjedhjet parlamentare në Serbi, ndërsa qytetarëve serbë ua ka njohur vullnetin e shprehur demokratik. “Jam i bindur se ky rezultat zgjedhor do të hapë një kapitull të ri në marrëdhëniet mes Malit të Zi dhe Republikës së Serbisë, të…

Lajme

25/10/2026 22:55

Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, e ka uruar Listën e Studentëve për fitoren në zgjedhjet parlamentare në Serbi, ndërsa qytetarëve serbë ua ka njohur vullnetin e shprehur demokratik.

“Jam i bindur se ky rezultat zgjedhor do të hapë një kapitull të ri në marrëdhëniet mes Malit të Zi dhe Republikës së Serbisë, të bazuar në miqësi, dialog të sinqertë dhe përkushtim ndaj së ardhmes së përbashkët evropiane”, ka shkruar Milatoviq në platformën X.

Edhe kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajiq, ka uruar përfaqësuesit e Listës së Studentëve, duke vlerësuar se zgjedhjet në Serbi janë një kujtesë e qartë për rëndësinë e vullnetit të qytetarëve në proceset demokratike.

“Vullneti i qytetarëve dhe e drejta e tyre për të vendosur lirshëm për të ardhmen e tyre janë themeli i çdo ndryshimi demokratik”, ka deklaruar Spajiq.

Ai ka shprehur bindjen se Mali i Zi dhe Serbia po hyjnë në një kapitull të ri të marrëdhënieve, të bazuar në respekt të ndërsjellë dhe dialog të hapur, pa tensione të panevojshme.

“Qytetarët e të dyja vendeve meritojnë marrëdhënie që maten me rezultate konkrete të bashkëpunimit, e jo me thellësinë e mosmarrëveshjeve diplomatike”, ka shtuar kryeministri malazez.

Artikuj të ngjashëm

October 25, 2026

Raportohet për vrasje në Vitomericë të Pejës

October 25, 2026

Shqiptarët në garë për mandatin e tretë në Serbi, Sinani: Mirënjohje...

October 25, 2026

Aleksandar Vuçiq pëson humbje politike pas 12 vjetësh në pushtet

October 25, 2026

Meloni mund të japë dorëheqje në mars 2027, Italia drejt zgjedhjeve...

October 25, 2026

Trump hedh votën e parakohshme për zgjedhjet e mesmandatit në Florida,...

October 24, 2026

Italia ashpërson masat kundër protestuesve të dhunshëm, 500 ushtarë angazhohen në...

Lajme të fundit

Raportohet për vrasje në Vitomericë të Pejës

Shqiptarët në garë për mandatin e tretë në...

Aleksandar Vuçiq pëson humbje politike pas 12 vjetësh në pushtet

Lista Studentore që fitoi në Serbi aspak më...