Milatoviq e Spajiq i urojnë Studentët për fitoren, flasin për kapitull të ri mes Malit tê Zi e Serbisë
Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, e ka uruar Listën e Studentëve për fitoren në zgjedhjet parlamentare në Serbi, ndërsa qytetarëve serbë ua ka njohur vullnetin e shprehur demokratik. “Jam i bindur se ky rezultat zgjedhor do të hapë një kapitull të ri në marrëdhëniet mes Malit të Zi dhe Republikës së Serbisë, të…
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Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, e ka uruar Listën e Studentëve për fitoren në zgjedhjet parlamentare në Serbi, ndërsa qytetarëve serbë ua ka njohur vullnetin e shprehur demokratik.
“Jam i bindur se ky rezultat zgjedhor do të hapë një kapitull të ri në marrëdhëniet mes Malit të Zi dhe Republikës së Serbisë, të bazuar në miqësi, dialog të sinqertë dhe përkushtim ndaj së ardhmes së përbashkët evropiane”, ka shkruar Milatoviq në platformën X.
Edhe kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajiq, ka uruar përfaqësuesit e Listës së Studentëve, duke vlerësuar se zgjedhjet në Serbi janë një kujtesë e qartë për rëndësinë e vullnetit të qytetarëve në proceset demokratike.
“Vullneti i qytetarëve dhe e drejta e tyre për të vendosur lirshëm për të ardhmen e tyre janë themeli i çdo ndryshimi demokratik”, ka deklaruar Spajiq.
Ai ka shprehur bindjen se Mali i Zi dhe Serbia po hyjnë në një kapitull të ri të marrëdhënieve, të bazuar në respekt të ndërsjellë dhe dialog të hapur, pa tensione të panevojshme.
“Qytetarët e të dyja vendeve meritojnë marrëdhënie që maten me rezultate konkrete të bashkëpunimit, e jo me thellësinë e mosmarrëveshjeve diplomatike”, ka shtuar kryeministri malazez.