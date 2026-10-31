Mijëra njerëz në rrugët e Parisit, protestat përhapen në mbarë Evropën
Shpërthejnë përleshje mes policisë dhe protestuesve në Paris. Sipas BBC, policia përdori gaz lotsjellës dhe u përlesh me protestuesit në periferi të Parisit, në fundjavën e tretë të protestave mbarëkombëtare kundër rritjes së kostos së jetesës dhe shërbimeve të dobëta publike. Ministria e Brendshme e Francës njoftoi se më shumë se 320,000 njerëz dolën në…
Bota
Shpërthejnë përleshje mes policisë dhe protestuesve në Paris.
Sipas BBC, policia përdori gaz lotsjellës dhe u përlesh me protestuesit në periferi të Parisit, në fundjavën e tretë të protestave mbarëkombëtare kundër rritjes së kostos së jetesës dhe shërbimeve të dobëta publike.
Ministria e Brendshme e Francës njoftoi se më shumë se 320,000 njerëz dolën në rrugë në mbarë vendin dhe të paktën 290 protestues u arrestuan.