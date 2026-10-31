Mijëra njerëz në rrugët e Parisit, protestat përhapen në mbarë Evropën

Shpërthejnë përleshje mes policisë dhe protestuesve në Paris. Sipas BBC, policia përdori gaz lotsjellës dhe u përlesh me protestuesit në periferi të Parisit, në fundjavën e tretë të protestave mbarëkombëtare kundër rritjes së kostos së jetesës dhe shërbimeve të dobëta publike. Ministria e Brendshme e Francës njoftoi se më shumë se 320,000 njerëz dolën në…

Bota

31/10/2026 23:56

Shpërthejnë përleshje mes policisë dhe protestuesve në Paris.

Sipas BBC, policia përdori gaz lotsjellës dhe u përlesh me protestuesit në periferi të Parisit, në fundjavën e tretë të protestave mbarëkombëtare kundër rritjes së kostos së jetesës dhe shërbimeve të dobëta publike.

Ministria e Brendshme e Francës njoftoi se më shumë se 320,000 njerëz dolën në rrugë në mbarë vendin dhe të paktën 290 protestues u arrestuan.

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