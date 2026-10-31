ASK publikon të dhënat: Shtrenjtohen prodhimet bujqësore në Kosovë, produktet blegtorale shënojnë rritjen më të madhe
Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar Indeksin e Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi për tremujorin e tretë (TM3) 2026. Sipas njoftimit tëASK’së, ka pasur rritje të lehtë e çmimeve të prodhimeve bujqësore në TM3 2026, krahasuar me TM3 2025. Ky publikim është i bazuar në grumbullimin e çmimeve të prodhimeve bujqësore vendore…
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Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar Indeksin e Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi për tremujorin e tretë (TM3) 2026.
Sipas njoftimit tëASK’së, ka pasur rritje të lehtë e çmimeve të prodhimeve bujqësore në TM3 2026, krahasuar me TM3 2025.
Ky publikim është i bazuar në grumbullimin e çmimeve të prodhimeve bujqësore vendore në Kosovë. Grumbullimi i të dhënave është bërë në treg, ferma dhe vendet të tjera, ku çmimet e prodhimeve bujqësore mund të grumbullohen.Në TM3 2026, indeksi i çmimeve të prodhimeve bimore ka rritje për (0,8 %), krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2025.
Kurse, Indeksi i çmimeve të prodhimeve blegtorale ka rritje për(3,1 %),krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2025.
Indeksi i përgjithshëm i prodhimeve bujqësore ka rritje për(1,4 %), krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2025.
Prodhimet që krijojnë bazë për indeksin e çmimeve të prodhimeve bujqësore janë ndarë në dy grupe kryesore: Prodhimet bimore dhe ato blegtorale. Në kuadër të prodhimeve bimore, çmimet janë grumbulluar për këto grupe: drithëra, bimë foragjere, perime, patate dhe pemë. Në prodhimet blegtorale çmimet janë grumbulluar për blegtorinë dhe prodhimet blegtorale. Në kuadër të blegtorisë, çmimet grumbullohen për katër kategori të kafshëve: gjedhe, dele, derra dhe pula. Këto çmime janë bazuar në peshën e gjallë të kafshëve. Në kuadër të prodhimeve blegtorale çmimet janë grumbulluar për: qumësht, vezë dhe mjaltë.
Të gjitha çmimet janë llogaritur në Euro dhe njësitë matëse janë në: kg, litër dhe copë, njofton ASK’ja.